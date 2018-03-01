تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن رغبة الميلياردير الروسي رومان أبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي، في بيع إيدين هازارد جناح الفريق، مقابل مبلغ خيالي تصل قيمته إلى 200 مليون جنيه إسترلينى.

وذكرت "ديلي ميل"، أن عقد هازارد سينتهي في صيف 2020، إلا أن إدارة "البلوز" ترحب ببيعه، لكن بمقابل مادي أكثر مما دفعه باريس سان جيرمان في ضم نيمار دا سيلفا من صفوف برشلونة، والذي وصل إلى 222 مليون يورو (199 مليون إسترليني).

وأوضحت أن قرار اللاعب النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل عن قلعة "ستامفورد بريدج" سيتوقف على عاملين، الأول هو تأهل "البلوز" لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من عدمه، والثاني هو بقاء زين الدين زيدان في منصب المدير الفني لريال مدريد، خاصة أن المدرب الفرنسي يعدّ من أشد المتحمسين لضمه.

يشار إلى أن هازارد أصبح هدفا للعديد من الأندية الأوروبية في "الميركاتو" الصيف المقبل، بسبب الأداء المميز الذي يقدمه مع "البلوز"، الذي جعله ضمن أفضل لاعبي العالم.