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الرسالة نت - وكالات

أكدت صحيفة "أس" الإسبانية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، أكثر اللاعبين تعرضا للعنف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل، خلال انتصار سان جيرمان على مارسيليا (3-0) مؤخرا، واضطر لمغادرة الملعب.

ووفقا لمصادر صحافية فإن إصابة اللاعب تحتاج شهرا كاملا على الأقل من أجل الشفاء منها، وذلك في حال لم يحتاج للخضوع لعملية جراحية.

وذكرت "أس" أن نيمار يعتبر الأكثر تعرضا للعنف، إذ يُرتكب ضده 5.2 مخالفة في المباراة الواحدة، بمعدل 90 مخالفة في الموسم الجاري، ولكن عندما كان في برشلونة ارتكب ضده 3.4 مخالفة، بينما يأتي في المركز الثاني نبيل فقير لاعب ليون بمعدل 3.7 مخالفة في المباراة.

يشار إلى أن غياب نيمار يمثل صدمة كبيرة للمدرب أوناي إيمري، كونه يعلم أن منصبه على المحك في حالة توديع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.