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خانيونس-الرسالة نت

توغلت جرافات الاحتلال العسكرية صباح اليوم الخميس، لمسافة محدودة، شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أربع جرافات إسرائيلية توغلت انطلاقًا من بوابة "صوفا العسكرية" شرقي البلدة، وشرعت بعمليات تمشيط خارج الشريط الحدودي على بعد عشرات الأمتار.

وأوضح أن الجرافات قامت بعمليات تمشيط وتجريف لأراض مجاورة للحدود في المنطقة؛ مُشيرًا إلى وجود حركة نشطة للجيبات العسكرية داخل الشريط الحدودي؛ فيما تتمركز عدة آليات مدفعية على بعض التلال الرملية.