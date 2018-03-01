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رام الله-الرسالة نت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يكون الجو غائماً جزئياً حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد القادم، يكون الجو غائماً جزئياً حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.