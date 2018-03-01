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الضفة المحتلة-الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، 5 فلسطينيين خلال حملة مداهمات واعتقالات طالت مدن متفرقة من الضفة المحتلة

ففي بلدة اليامون غرب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال وبشكل مباغت منزل مواطن وشقيقه، وفتشتهما واعتقلته قبل أن تنسحب من البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وتمركزوا في أول حارة السمودي وداهموا منزل المواطن عنيد عادل حمدية وفتشوه، كما فتشوا منزل شقيقه باجس واستجوبوا سكانه.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال تمركزوا على مدخل البلدة وأوقفوا عددا من المركبات ودققوا في هويات راكبيها.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي يطا وحلحول ويعتقل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، عدة أحياه في مدينة حلحول شمال المحافظة، ومدينة يطا إلى الجنوب الشرقي منها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية صهيونية اقتحمت حي البقيع في يطا وداهمت منزل المواطن ماهر ربيع الهريني وفتشت المنزل.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال حي زبود في مدينة حلحول شمال الخليل، واعتقلت الشاب عبد القادر أكرم أبو عصبة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقلته إلى جهة مجهولة.