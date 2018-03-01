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إسراء الصوري

جَثَى الْبَهَاءُ إِيِّاكَ وَاصِفًا

كَمَا لِقَمَرٍ ، حِينَمَا يَبْلُغُ الْكَمَالَا

كُلُّهُمْ رَأَوْا مِنْ خَلْقِكَ حُسْنًا

وَعَنْ خُلْقِكَ ، عَجِزَ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا

فَلَوْلَا الْكَمَــــــالُ لِله خَالِصًا

لَمَا أَوْجَدَ فِي الْأَنَامِ انْتِقَاصَـــــا

قَالُوا فِيكَ وَبَطُولَتِكَ مَدْحًا

وَسَلَوْا مَاكَانَ بِهِ صَرْحٌ أَنْ يُقَـــــالَا

اسْمُـكَ الَّذِي لَاحَ عُنْــــــوَانًا

لِرِوَايَةِ نَصْرٍ ، تَفْخَرُ الْكُتَّابَــــــا

وَعَلَى الشُّعَرَاءِ إِنْ كُنْتُ حِمْلًا

فَلَنْ أُحْصِي بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ أَبْيَاتَــــا

فَمَاذَا لِشِعْرِي إِنْ عُزِيتَ أَحْمَدًا

وَهَلْ تَفِ بِسْمِ خَيْرِ الْوَرَى أَشْعَارَا؟!

وَعَنْ أَبِيكَ ، فَإِنِّكَ عَهِدْتَّ نَصْـرًا

وَكُنْـتَ أَنْتَ فِي دَرْبِـــــهِ جَـــــــــرَّارَا

فَلَا تَخْشَ عَلَى الْخُطَى مَحْوًا

وَاعْلَمْ ... سَيَقْتَفِ مَنْ بَعْدُكَ الْآثَارَا

وَإِنْ لَمْ تَتَرُكْ فِي الطَّرِيقِ وَصِيَّةً

فهِيَ بِاسْمِكَ ، وَمَا لَنَا بِآخِرِهِ مِيرَاثَـا

عَلَّهَا كَانَتْ فِي تَرْتِيبِهِ حِكـْـــــمَةً

مِنَ اللهِ لَكِنَّـــــهُ كَانَ الاخْتِيَـــــارَا

لَـــنْ آتِيكَ بِهَذَا الْيَوْمَ رَاثِيـــــَـــةً

فَإِنَّهُ ، لَا يُشْرَعُ بِالأَحْيَاءِ رِثَـــــــاءَا

إنْ غَابَ الجَسَدُ ، فَالرُّوحُ حَاضِرَةً

وَكُلٌ فِينَا أَحْمَدُ ، وللنَصْـرِ جَـــــرَّارَا