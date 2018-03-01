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إسراء الصوري

جَثَى الْبَهَاءُ إِيِّاكَ وَاصِفًا                    

                   كَمَا لِقَمَرٍ ، حِينَمَا يَبْلُغُ الْكَمَالَا

كُلُّهُمْ رَأَوْا مِنْ خَلْقِكَ حُسْنًا                          

                    وَعَنْ خُلْقِكَ ، عَجِزَ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا

فَلَوْلَا الْكَمَــــــالُ لِله خَالِصًا                          

                    لَمَا أَوْجَدَ فِي الْأَنَامِ انْتِقَاصَـــــا

قَالُوا فِيكَ وَبَطُولَتِكَ مَدْحًا                          

                   وَسَلَوْا مَاكَانَ بِهِ صَرْحٌ أَنْ يُقَـــــالَا

اسْمُـكَ الَّذِي لَاحَ عُنْــــــوَانًا                          

                    لِرِوَايَةِ نَصْرٍ ، تَفْخَرُ الْكُتَّابَــــــا

وَعَلَى الشُّعَرَاءِ إِنْ كُنْتُ حِمْلًا                        

                    فَلَنْ أُحْصِي بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ أَبْيَاتَــــا

فَمَاذَا لِشِعْرِي إِنْ عُزِيتَ أَحْمَدًا                       

                   وَهَلْ تَفِ بِسْمِ خَيْرِ الْوَرَى أَشْعَارَا؟!

وَعَنْ أَبِيكَ ، فَإِنِّكَ عَهِدْتَّ نَصْـرًا         

                   وَكُنْـتَ أَنْتَ فِي دَرْبِـــــهِ جَـــــــــرَّارَا

فَلَا تَخْشَ عَلَى الْخُطَى مَحْوًا                        

                   وَاعْلَمْ ... سَيَقْتَفِ مَنْ بَعْدُكَ الْآثَارَا

وَإِنْ لَمْ تَتَرُكْ فِي الطَّرِيقِ وَصِيَّةً                      

 فهِيَ بِاسْمِكَ ، وَمَا لَنَا بِآخِرِهِ مِيرَاثَـا

عَلَّهَا كَانَتْ فِي تَرْتِيبِهِ حِكـْـــــمَةً                    

                             مِنَ اللهِ لَكِنَّـــــهُ كَانَ الاخْتِيَـــــارَا

 لَـــنْ آتِيكَ بِهَذَا الْيَوْمَ رَاثِيـــــَـــةً             

                             فَإِنَّهُ ، لَا يُشْرَعُ بِالأَحْيَاءِ رِثَـــــــاءَا

إنْ غَابَ الجَسَدُ ، فَالرُّوحُ حَاضِرَةً                          

 وَكُلٌ فِينَا أَحْمَدُ ، وللنَصْـرِ جَـــــرَّارَا

 

  • إهداء لعائلة الشهيد أحمد جرار