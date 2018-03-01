إسراء الصوري
جَثَى الْبَهَاءُ إِيِّاكَ وَاصِفًا
كَمَا لِقَمَرٍ ، حِينَمَا يَبْلُغُ الْكَمَالَا
كُلُّهُمْ رَأَوْا مِنْ خَلْقِكَ حُسْنًا
وَعَنْ خُلْقِكَ ، عَجِزَ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا
فَلَوْلَا الْكَمَــــــالُ لِله خَالِصًا
لَمَا أَوْجَدَ فِي الْأَنَامِ انْتِقَاصَـــــا
قَالُوا فِيكَ وَبَطُولَتِكَ مَدْحًا
وَسَلَوْا مَاكَانَ بِهِ صَرْحٌ أَنْ يُقَـــــالَا
اسْمُـكَ الَّذِي لَاحَ عُنْــــــوَانًا
لِرِوَايَةِ نَصْرٍ ، تَفْخَرُ الْكُتَّابَــــــا
وَعَلَى الشُّعَرَاءِ إِنْ كُنْتُ حِمْلًا
فَلَنْ أُحْصِي بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ أَبْيَاتَــــا
فَمَاذَا لِشِعْرِي إِنْ عُزِيتَ أَحْمَدًا
وَهَلْ تَفِ بِسْمِ خَيْرِ الْوَرَى أَشْعَارَا؟!
وَعَنْ أَبِيكَ ، فَإِنِّكَ عَهِدْتَّ نَصْـرًا
وَكُنْـتَ أَنْتَ فِي دَرْبِـــــهِ جَـــــــــرَّارَا
فَلَا تَخْشَ عَلَى الْخُطَى مَحْوًا
وَاعْلَمْ ... سَيَقْتَفِ مَنْ بَعْدُكَ الْآثَارَا
وَإِنْ لَمْ تَتَرُكْ فِي الطَّرِيقِ وَصِيَّةً
فهِيَ بِاسْمِكَ ، وَمَا لَنَا بِآخِرِهِ مِيرَاثَـا
عَلَّهَا كَانَتْ فِي تَرْتِيبِهِ حِكـْـــــمَةً
مِنَ اللهِ لَكِنَّـــــهُ كَانَ الاخْتِيَـــــارَا
لَـــنْ آتِيكَ بِهَذَا الْيَوْمَ رَاثِيـــــَـــةً
فَإِنَّهُ ، لَا يُشْرَعُ بِالأَحْيَاءِ رِثَـــــــاءَا
إنْ غَابَ الجَسَدُ ، فَالرُّوحُ حَاضِرَةً
وَكُلٌ فِينَا أَحْمَدُ ، وللنَصْـرِ جَـــــرَّارَا
- إهداء لعائلة الشهيد أحمد جرار