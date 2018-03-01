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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

عاموس هرائيل: الهدف من إرسال صور جديدة للمواقع العسكرية الإيرانية بسوريا الى إسرائيل هو الانذار، الذي سيترتب عليه الهجوم.

قبل اعتزالها: جاءت زهافا جالئون في المركز الرابع في استطلاع ميرتس الداخلي

قضية بيزك وموقع والا: من المتوقع ان يتم استجواب نتانياهو مع شهادة زوجته يوم الجمعة

أحد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي: يمكننا أن تقتل نصر الله في الحرب القادمة وهذا سيكون حاسما

يديعوت أحرونوت:

اعتقلت قوات الجيش 5 أشخاص مطلوبين من الضفة

عاد وفد حماس برئاسة هنية إلى غزة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: لقد تم فتح تحقيق في حادثة مقتل ياسين سراح من أريحا، ولاستكمال التحقيق تم تشريح الجثة للتأكد من أسباب الوفاة.

الفيفا تعلن رسميا عن إجراء مبارة ودية بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسرائيلي، بمشاركة ميسي في إسرائيل بالتاسع من شهر يونيو القادم.

ريشون لتسيون: ألقيت قنبلة يدوية على سيارة متوقفة، ولم تقع إصابات

مستشفى سوروكا: تحسن في حالة الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة في الانفجار على حدود غزة

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش 5 مشتبه في ارتكابهم انشطة ارهابية في الضفة

مسؤول إسرائيلي رفيع: "أمريكا لا تفعل الكثير لإنهاء الوجود العسكري الإيراني بسوريا، ومن المريح لهم أن نقوم نحن بهذا العمل بدلا منهم".

للمرة الأولى في ذات الوقت: سيتم استجواب رئيس الوزراء، وزوجته ستشهد

والد الجندي ازارياه اتصل بالجندي الذي أطلق النار على الشاب في أريحا لمواساته.

مستشفى سوروكا: تحسن في حالة الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة في الانفجار على حدود غزة

الولايات المتحدة: مدير اتصالات البيت الأبيض يعلن استقالته

"إسرائيل هيوم":

مسؤول أمني كبير: "إيران تلعب بالنار"

رئيسة حزب ميريتس زهافا غالؤون تعلن اعتزالها الحياة السياسية

انخفاض معدل البطالة في"إسرائيل" من 4% في ديسمبر 2017 إلى 3,7% في يناير 2018

لحل أزمة قانون التجنيد: نتنياهو استدعى رؤساء الأحزاب الدينية الحريدية لمكتبه لاجتماع طارئ.

القناة 7 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

عاد وفد حماس برئاسة هنية إلى غزة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

وزير الخارجية الفلسطيني: تتفاوض الاطراف الاوروبية مع الولايات المتحدة حول خطة السلام

ألقيت قنبلة يدوية على سيارة متوقفة في ريشون ليتسيون

التقى الملك السعودي في الرياض مع رئيس الوزراء اللبناني

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركات النفط في فنزويلا

القناة 12 العبرية:

عبرت حاملة الطائرات الأمريكية "USS Iwo Jima" مضيق جبل طارق في طريقها إلى ميناء حيفا

تحسن كبير في حالة الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة في حادثة تفجير العبوة الناسفة على حدود غزة

بسبب تهديدات داعش في سيناء: إسرائيل وافقت على مضاعفة عدد القوات المصرية بسيناء.

القناة 14 العبرية:

ضابط كبير في الجيش: المعركة القادمة مع لبنان ستحسمها بتصفية نصر الله

نتنياهو سيطلب من الرئيس ترامب اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف التمركز العسكري الإيراني في سوريا.

نتنياهو سيجتمع بالرئيس الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض يوم الإثنين القادم.

والا العبري:

سفيرة "إسرائيل" في جنيف " أفيفا راز شيختر" تدعو إلى ممارسة ضغوط على حماس لإعادة الجنود المحتجزين

إلقاء قنبلة يدوية على سيارة متوقفة في "ريشون ليتسيون" ولم تقع إصابات

‏"إسرائيل" تستجيب لطلبات مصر وسمحت للجيش المصري بمضاعفة قواته العسكرية العاملة ضد داعش في شبه جزيرة سيناء في إطار محاربة للإرهاب.

عودة وفد حماس من القاهرة إلى غزة اليوم عن طريق معبر رفح البري

مستشفى سوركا: تحسن طفيف طراء على حالة أحد الجنود الذين اصيبوا بانفجار العبوة على الحدود مع غزة.