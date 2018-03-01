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أمستردام-الرسالة نت

عقدت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا ندوة سياسية في مقر السفارة بعنوان "مدينة القدس والقانون الدولي".

وتأتي الندوة في إطار سلسلة التحركات والخطوات التي تقوم بها السفارة مع مختلف الجهات الهولندية من أجل إبراز قضية القدس، والمخاطر الجسيمة التي تتعرض لها إزاء المحاولات المستمرة لتهويدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة عقب اعلان الإدارة الأميركية بشأن القدس، وتداعياته الخطيرة.

وشددت سفيرة دولة فلسطين في هولندا روان سليمان على أهمية ومكانة القدس للديانات السماوية الثلاث، مطالبة المجتمع الدولي القيام بدوره، وأن يضطلع بمسؤولياته إزاء حماية مدينة القدس من سياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي، التي تستهدف المدينة ومقدساتها.

وقالت: "إن ما يتعرض له شعبنا من محاولات للتهجير ومصادرة الاراضي من قبل اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، يعد دافعاً ورادعا حقيقيا لتمسكه أكثر بأرضه".

وأضافت، أن موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس واضح بشأن قضية القدس، ويشير الى ضرورة الالتزام واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام "اسرائيل" بتنفيذ ما نصت عليه هذه القرارات الدولية".

بدوره، استعرض منسق عملية السلام في الشرق الأوسط الأسبق روبرت سيري تاريخ مدينة القدس ابتداء من قرار التقسيم، وحتى يومنا هذا، مؤكداً أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير شرعية وتتعارض مع القانون الدولي.

وقال: "إن إجراءات إسرائيل المستمرة تنسف أية جهود ممكن أن تبذل من أجل استئناف المفاوضات"، مشددًا على أن القدس خط أحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته، مستشهداً بخطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن والذي قال فيه "لا يوجد سلام أو عملية سلمية بدون القدس.

وطالب سيري الدول الأوروبية بلعب دور سياسي حقيقي وملموس مع الولايات المتحدة للخروج بمبادرة للتوصل لحل سلمي للصراع في الشرق الأوسط وبمساعدة ومشاركة الدول العربية.