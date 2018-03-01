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رام الله - الرسالة نت

هاجم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وزير المخابرات المصري الأسبق، خالد فوزي، مبينًا أنه قد أدار الملف الفلسطيني بشكل خاطئ، يتعارض مع مصلحة مصر ومع مصلحة الامن القومي المصري والمفهوم المصري للتعاطي مع فلسطين والقضية الفلسطينية.

وقال الرجوب في حديث لقناة النهار الجزائرية: "أنه لا يليق بمصر مع كامل الاحترام لها أن يدار الملف الفلسطيني بمعايير شخصية محدودة وضمن اجندات وضمن اشخاص وضمن تبني بعض الفقاعات والظواهر السلبية في الساحة الفلسطينية .

وأكد الرجوب أننا نأمل بعد الانتخابات المصرية أن يعمل الرئيس السيسي الذي انقذ الاقليم من الاخوان المسلمين أنه يعمل مراجعة، ويتعامل مع القضية الفلسطينية ومع ملف غزة وملف الوحدة بمنظور ينسجم والأمن القومي المصري