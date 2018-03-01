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انقرة - الرسالة نت

ارتفعت قيمة الصادرات التركية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، بنسبة 14.8 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2017.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، التي نشرت اليوم الخميس، فقد بلغت قيمة الصادرات في فبراير الماضي، 12 مليار و889 مليون دولار أمريكي.

وأشارت المعطيات، أنّ الصادرات التركية منذ مطلع العام الحالي 2018، حتّى نهاية فبراير، ارتفعت بنسبة 12.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017، وبلغت قيمتها الإجمالية 25 مليار و346 مليون دولار.

وخلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، بلغت قيمة الصادرات التركية 159 مليار و27 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 11.1 بالمئة، مقارنة مع الأشهر الـ 12 التي سبقتها.

الأناضول