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الرسالة نت - وكالات

يعد السمسم من أقدم التوابل التي عرفها الإنسان، ويتميز بقيمة غذائية عالية حيث يحتوي على مزيج رائع من #الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، كالكالسيوم والحديد والزنك والماغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز والنحاس والألياف وفيتامين B6، وغيرها.

وتستخدم بذور السمسم وزيته أيضاً في إعداد الكثير من الأكلات الشهية خاصة في المطبخ الآسيوي.

وإليكم فيما يلي 11 فائدة صحية لتناول السمسم ستجعل عشاقه يستمتعون أكثر بتناوله كما أنها ستدفع من لا يتناولونه إلى الحرص على جعله جزءا من نظامهم الغذائي، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- تحسين عملية الهضم

تحتوي بذور السمسم على كميات كبيرة من الألياف التي تحسن حركة الأمعاء الأمر الذي يضمن سلاسة وسهولة عملية #الهضم، ويساعد في عدم التعرض للإمساك أو الإسهال.

2- خفض ضغط الدم

يساعد الماغنسيوم المتوفر في بذور #السمسم على خفض ضغط الدم المرتفع مما يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

3- الوقاية من السرطان

تساعد بذور السمسم في الوقاية من أنواع مختلفة من #السرطان مثل سرطان الدم، الثدي، القولون، البنكرياس، الرئة وسرطان البروستاتا، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه والتي تحارب الجذور الحرة وهي نتائج التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم سواء كانت طبيعية أو بسبب التلوث البيئي أو العادات السلبية مثل التدخين وهي من مسببات السرطان.

4- الوقاية من آثار الإشعاع

يتميز السمسم بقدرته على حماية الحمض النووي للإنسان من الآثار الضارة للإشعاع، والذي يشمل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

5- تحسين عملية التمثيل الغذائي

يعزز السمسم عملية التمثيل الغذائي، وذلك لاحتوائه على #البروتين الذي يساعد في بناء أنسجة العضلات، وإصلاح العضلات، وتعزيز قوتها، وضبط مستويات الطاقة بالجسم.

6- ضبط السكري من النوع الثاني

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض #السكري من النوع 2 إضافة بذور السمسم أو زيت بذور السمسم إلى نظامهم الغذائي، فهذا سيساعدهم في ضبط مستويات الانسولين ومستويات الجلوكوز بالدم.

7- تعزيز صحة العظام

تحتوي بذور السمسم على المعادن الأساسية مثل الفوسفور والكالسيوم والزنك التي تساعد في الحفاظ على قوة العظام وتحميها من الهشاشة.

8- تخفيف التهابات الجسم

يحتوي السمسم على النحاس الذي يساعد في الحد من التهاب المفاصل والعضلات والعظام، كما أنه يساعد في تقوية الأوعية الدموية والمفاصل والعظام، وبالتالي يحسن الدورة الدموية ويضمن وصول الأكسجين بشكل جيد لسائر أعضاء الجسم.

9- العناية بالشعر والبشرة

تحتوي بذور السمسم على كميات كبيرة من الزنك، مما يساعد في تقوية الشعر والجلد والأنسجة العضلية، كما أن زيت بذور السمسم يساعد في منع الشيب المبكر للشعر ويقلل من ظهور التجاعيد المبكرة.

10- تحسين صحة الفم

خصائصه القابضة والمضادة للجراثيم، تجعل لزيت السمسم تأثيرا إيجابيا على صحة الفم والأسنان، لذا فإن المضمضة ببعض من زيت السمسم يقلل من البكتيريا الموجودة في فمك ويساعد أيضا على التخلص من الرائحة الكريهة إن وجدت.

11- التخلص من التوتر

يحتوي السمسم على فيتامين B1 والذي يتميز بخصائصه المهدئة للأعصاب والتي تساعد في التخلص من التوتر، القلق والاكتئاب.