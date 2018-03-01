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الضفة المحتلة-الرسالة نت

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة 5 مواطنين، بينهم 3 محررون، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين على خلفية سياسية، بينهم 3 مضربون عن الطعام لاعتقالهم غير القانوني.

ففي قلقيلية، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر عبد الله حماد، نجل الشهيد القسامي عبد الرحمن حماد، والأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات محمد فريج، وذلك قبل مرور 24 ساعة على الإفراج عن عمه لؤي فريج من سجون السلطة، كما اعتقل ذات الجهاز الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق أمجد حنتش من بيته مساء أمس.

وفي سياق متصل، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في بلدة الرام قضاء القدس الشابين يزن الرجبي، ويزن الشوابكة يوم الاثنين الماضي.

بدورها، تواصل أجهزة السلطة في قلقيلية اعتقال إبراهيم عويضة وأحمد حسنين وقاسم صوي لأكثر من 4 شهور على التوالي؛ حيث يواصلون الإضراب عن الطعام بعد أن رفضت الإفراج عنهم بقرار المحكمة، علمًا أن جلّهم من الأسرى المحررين ممن أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال.