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غزة - الرسالة نت

يشهد مساء غد الجمعة, انطلاق منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى, بإقامة أربعة لقاءات على الملاعب المعشبة في قطاع غزة.

ففي الممتازة يستضيف خدمات الشاطئ منافسه القادسية على ملعب فلسطين في غزة, بينما يلتقي خدمات رفح مع اتحاد خانيونس على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

أما في الأولى, فيلعب بيت حانون الأهلي مع الزيتون على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع, ويتحدى خدمات المغازي خصمه التفاح على ملعب الدرة في المنطقة الوسطى.

"حياة أو موت"

ويترقب خدمات الشاطئ نظيره القادسية على أحر من الجمر, في مباراة "حياة أو موت" بالنسبة لهما.

ويدخل "البحرية" (الحادي عشر وقبل الأخير 16 نقطة) المواجهة واضعا أمامه اقتناص النقاط الثلاث فقط ولا شيء غيرها, حال أراد الحفاظ على حظوظه بالهروب من شبح الهبوط مع مديره الفني إحميدان بربخ, خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام اتحاد خانيونس (0-1) الأسبوع المنقضي.

أما القادسية (الثاني عشر والأخير 15 نقطة), فيمنّي نفسه بتحقيق نتيجة جيدة برفقة مدربه نادر النمس, على أمل النجاة من السقوط في نهاية الموسم, علما أنه تعرض للهزيمة من شباب رفح (1-2) مؤخرا.

المنافسة والهروب الكبير

وفي موقعة مهمة ومصيرية على صعيد التقدم في جدول الترتيب, يتأهب خدمات رفح لتحدي منافسه اتحاد خانيونس.

ويأمل "الأخضر" الرفحي (الثالث 32 نقطة) أن يظهر بصورة قوية في اللقاء, لأجل لإنعاش آماله بتحقيق اللقب, كونه قدّم عروضا جيدة في مرحلة الإياب مع مدربه السابق محمود المزين من جهة, وانتصر في الجولة الأخيرة على غزة الرياضي (1-0) من جهة أخرى.

في المقابل, يبحث "الطواحين" (التاسع 18 نقطة) عن فوزه الثاني تواليا مع المدرب محمد صيدم, والذي سيكفل له الابتعاد عن صراع القاع نوعا ما, لا سيما بعد الانتصار الثمين على الشاطئ (1-0) الأسبوع المنصرم.

صراع الأولى

وفي منافسات الدرجة الأولى, تجري مباراة متكافئة ومثيرة بين بيت حانون الأهلي وخصمه الزيتون.

ويطمح "الحوانين" (الرابع 29 نقطة) لاستغلال اللقاء مع منافسه بهدف تقوية حظوظه بالوصول للممتازة, وهو نفس الطموح الذي سيلعب من أجله الزيتون (الثالث 29 نقطة).

وفي آخر لقاءات الجمعة, يواجه خدمات المغازي (العاشر 20 نقطة) منافسه التفاح (السابع 24 نقطة) في صراع قوي بين الطرفين, اللذين يأملان اقتناص النقاط الثلاث.