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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية، أن نادي برشلونة أصبح منفتحا على فكرة التخلي عن جناحه الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، الذي يرغب تشيلسي في التعاقد معه خلال الصيف المقبل على سبيل الإعارة.

وكان ديمبلي قد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها الأساسية 105 ملايين يورو بخلاف المتغيرات، إلا أنه لم ينجح في تثبيت أقدامه بالتشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني حتى الآن.

وأكد موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي, أن برشلونة يتجه لإعارة اللاعب الصيف المقبل لمدة موسم واحد، من أجل إكسابه المزيد من الخبرة، ومنحه الفرصة لمواصلة التطور، قبل العودة مرة أخرى إلى قلعة "كامب نو".

وأوضح "فوتبول لندن" أن تشيلسي هو النادي الأقرب لضمه، علما أن الأخير يرغب في إبرام عدة صفقات قوية لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

يشار إلى أن ديمبلي شارك في 10 مباريات فقط مع "البرشا" هذا الموسم، صنع خلالها 4 أهداف ولم يسجل أي هدف.