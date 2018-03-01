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غزة- الرسالة نت

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، مع الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة منذ أيام لبحث ملفات تطبيق خطوات المصالحة.

وشارك في اللقاء عن حركة حماس خليل الحية وفتحي حماد من أعضاء المكتب السياسي، اللذين رافقا هنية في زيارته الأخيرة للقاهرة، والتي استمرت نحو ثلاثة أسابيع. حيث عادوا أمس إلى القطاع بعد مباحثات طويلة مع المسؤولين المصريين، إضافة لعقد اجتماعات للمكتب السياسي للحركة.

ويضم الوفد المصري اللواء سامح نبيل، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، إلى جانب القنصل العام لدى السلطة الفلسطينية خالد سامي، والعميد في جهاز المخابرات عبد الهادي فرج.