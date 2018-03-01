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غزة- الرسالة نت

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 46 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم صحفية، وبذلك يرتفع عدد الأوامر الإدارية الصّادرة منذ بداية شهر شباط/ فبراير الجاري إلى (110) أوامر.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الخميس، أن الاحتلال أصدر أمراً بحقّ الأسيرة الصّحفية بشرى الطويل، من البيرة، لمدّة أربعة شهور، علماً أنها أسيرة محرّرة وأعاد الاحتلال اعتقالها في الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وأصدر بحقّها أمراً أول لمدّة ستة شهور.

وأضاف أن من بين الأوامر الصّادرة عشرة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.