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غزة-الرسالة نت

كشف خليل الحية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في قطاع غزة، أن زيارة حركته الأخيرة جاءت بطلب مسبق من حماس لمتابعة ملفات متعددة، مؤكداً أن جمهورية مصر حصلت على موافقة دولية لإدخال المشاريع لغزة.

وقال الحية خلال لقاء متلفز بث على قناة الأقصى الفضائية مساء الخميس، إنه "لا خيارات أمام الشعب الفلسطيني، إلا ان تقوم حكومة الوفاق بواجباتها تجاه قطاع غزة، وإنه يجب أن تكون الوحدة الوطنية على قاعد الشراكة وليس الإقصاء".

وأكد الحية، حدوث تقدم على صعيد ملف موظفي غزة، ولكنه يحتاج لقرار سياسي، الذي يشكل المعيق الوحيد أما هذا الملف العالق.

وشدد الحية على أن أوضاع قطاع غزة لا تحتمل، وإذا بقي القطاع على هذه الحالة سينفجر بوجه محاصريه وفي مقدمتهم الاحتلال "الإسرائيلي".

يتبع....)