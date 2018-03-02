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غزة - الرسالة نت

أشعلت نتائج لقاءات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الأولى, حلبة الصراع على خطف إحدى بطاقتي الصعود للممتازة في نهاية الموسم.

وأسفرت اللقاءات عن تعزيز حظوظ العديد من الأندية بالوصول للممتازة, لا سيما أن الفارق بين المركزين الثاني والتاسع 6 نقاط فقط, في ظل بقاء 4 جولات على نهاية المسابقة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم حظوظ الأندية التسعة التي تتنافس منطقيا على الصعود للعب مع الكبار الموسم المقبل.

1- خدمات النصيرات (الأول 32 نقطة):

يعتبر الفريق الأوفر حظا للوصول للممتازة, التي هبط منها في نهاية موسم 2014-2015, لا سيما بعد عروضه القوية في مرحلة الإياب, كونه حقق 16 نقطة من أصل 21 نقطة حتى الآن, علما أنه يستضيف المجمع الإسلامي الأحد المقبل, وفي حال اقتناصه النقاط الثلاث, سيكون قد قطع شوطا كبيرا نحو عبوره للعب مع الكبار.

2- خدمات البريج (الثاني 29 نقطة):

رغم ظهوره القوي في الدور الأول, إلا أن أداءه تراجع نوعا ما في الدور الثاني, في ظل حصوله على 10 نقاط من أصل 21 ممكنة, وربما تكون مواجهته المقبلة مع خدمات خانيونس غدا السبت حاسمة للغاية والأهم بالنسبة له هذا الموسم, خاصة أن الفوز فيها سيكون بمنزلة 6 نقاط.

3- الزيتون (الثالث 29 نقطة):

استعاد جزءا من بريقه المفقود في الأسبوعين الأخيرين, ولعب تعثر المنافسين دورا كبيرا في رجوع الروح القتالية للاعبيه, خاصة أنه حقق 11 نقطة في الإياب, وسيعمل على مواصلة صحوته عندما يتحدى بيت حانون الأهلي اليوم الجمعة, وهي موقعة "طاحنة" للغاية بينهما.

4- بيت حانون الأهلي (الرابع 29 نقطة):

على غرار خدمات النصيرات, ظهر بصورة جيدة في مرحلة الإياب, إذ نجح باقتناص 15 نقطة من 7 لقاءات, وبات يسير نحو حلمه بثبات, وصدامه مع الزيتون سيكون "شرسا" بما تحمله الكلمة من معنى, كونه يحتاج للانتصار, بينما ستكون الخسارة أو التعادل محبطا للغاية بالنسبة له.

5- خدمات خانيونس (الخامس 28 نقطة):

لم يصدق أحد النتائج التي حققها الفريق في الإياب, كونه حصل على 5 نقاط فقط, بالإضافة إلى تعرضه للخسارة في الجولات الأربعة الأخيرة, وهو أمر كارثي لبطل مرحلة الشتاء, لا سيما أنه استعان بأكثر من مدرب لتعويض رحيل مديره الفني عبد الله محمود منذ نهاية الدور الأول, وفي حال تعثره أمام خدمات البريج, فإن أمور رجوعه للممتازة ستزداد صعوبة.

6- بيت لاهيا (السادس 27 نقطة):

كان بإمكانه الارتقاء في جدول الترتيب أكثر من مرة, إلا أن عثراته المتكررة وحصوله على 8 نقاط في الإياب حرمه من دخول المراكز المتقدمة في الجولتين الأخيرتين, وستكون مواجهة الجلاء الأحد المقبل حاسمة في مسألة الحفاظ على حظوظه بالمنافسة على الصعود للممتازة.

7- التفاح (السابع 24 نقطة):

تراجع أداء الفريق في الدور الثاني, ولعل تحقيقه لـ6 نقاط فقط خلال 7 مباريات يفسّر حقيقة ابتعاده عن المقدمة, ومن الممكن أن تكون مباراة خدمات المغازي اليوم الجمعة فرصته الأخيرة, لتجديد آماله باحتلال مركز مؤهل للدرجة الممتازة.

8- خدمات دير البلح (الثامن 24 نقطة):

يعتبر مفاجأة المسابقة هذا الموسم, كونه يلعب في الدرجة الأولى لأول مرة منذ هبوطه نهاية موسم 2012-2013, ويبدو إحرازه لـ9 نقاط في الإياب مناسبا لطموحاته, ومن الممكن أن يدخل المنافسة بقوة حال انتصاره على جمعية الصلاح غدا السبت.

9- الجلاء (التاسع 23 نقطة):

يأتي كآخر المنافسين على خطف إحدى بطاقتي الصعود للممتازة, لكن تحقيقه لـ7 نقاط في الدور الثاني, أعاقه بشكل كبير نحو التقدم للمراكز الأولى, ورغم ذلك لا يزال لديه بعض الحظوظ, خاصة أنه سيلعب مع بيت لاهيا الأحد المقبل.