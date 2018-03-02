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الرسالة نت - وكالات

تلقى مشجعو أرسنال صدمة كبيرة، في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وسجل لاعبو مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في أول 33 دقيقة من المباراة، المقامة على ملعب الإمارات، معقل "المدفعجية".

وقالت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، إن شباك أرسنال استقبلت ثلاثة أهداف في الشوط الأول من مباراة مقامة على ملعبه، لأول مرة في تاريخه بالدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن أرسنال بقيادة مدربه أرسين فينغر، خسر منذ أيام قليلة أمام مانشستر سيتي (0-3)، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، لتزداد الضغوط على مدربه الفرنسي المخضرم، الذي يمتد تعاقده مع النادي حتى صيف 2019.