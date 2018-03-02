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رام الله-الرسالة نت

تلقى الرئيس محمود عباس، رسالة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أكد فيها أن القضية الفلسطينية تحظى بأهمية خاصة وكبيرة وأولوية خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد سلمان حرص المملكة العربية السعودية، وعزمها المتواصل على دعم القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن الخطوة الأخيرة لن تغير أو تمس بالحقوق الثابتة والمصونة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.