تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة علي الحايك أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وعد بالعمل على تحسين أوضاع غزة الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص بأي تغيير على آلية إعادة الإعمار.

وقال الحايك عقب اجتماع عقده مع ملادينوف بمقر الأمم المتحدة في غزة: "إن الأمم المتحدة ستسعى لحل مشكلات غزة الأساسية كالكهرباء والبطالة والفقر وزيادة مساحة الصيد وتحسين عبور التجار ورجال الاعمال من خلال معبر إيرز".

وأشار الحايك إلى إن ملادينوف كشف عن اجتماعين سيعقدان بشهر مارس في القاهرة وبروكسل لحث الدول الداعمة المانحة لدعم مشاريع سريعة في قطاع غزة.

وأوضح الحايك أن مؤسسات القطاع الخاص قدمت رسالة إلى ملادينوف تطالبه بالضغط لإلغاء العمل ببرنامج GRM الخاص بعملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف الحايك: "القطاع الخاص طالب ملادينوف بضرورة إعطاء القطاع الخاص أولوية لرسم السياسات الاقتصادية القادمة وإشراكه فيها باعتباره المتضرر الأكبر على مدار سنوات الحصار والحروب على قطاع غزة".

وتابع قوله: "القطاع الخاص ناقش أيضاً التدخلات المطلوبة من الدول المانحة لأحداث تغير ملموس على صعيد عملية اعادة الاعمار والنهوض في الاوضاع الاقتصادية والشروط المطلوبة لتيسير الحركة والوصول إلى التنمية الفلسطينية ودعمها.

وشدد القطاع الخاص على ضرورة توفير مشاريع تنموية للتخفيف من نسب البطالة والفقر في البلاد لاسيما لفئة الخريجين والعمال، وضرورة الضغط لحل مشكلة الكهرباء من خلال خط 161، وإقامة مناطق صناعية، وتسهيل حركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة.

كما طالب الحايك بضرورة فتح كافة معابر قطاع غزة ورفع القيود عن إدخال المواد الخام الممنوع عبورها للقطاع، وتعويض أصحاب المصانع والمساكن المدمرة لتأهيلهم للنهوض إقتصادياً.