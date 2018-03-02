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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

سيتم استجواب رئيس الوزراء وزوجته اليوم للاشتباه في تلقي رشوة في قضية بيزك ووالا

الأرصاد الجوية الإسرائيلية: شهر فبراير 2018 كان الأكثر سخونة مقارنة بنظرائه في السنوات ال 100 الماضية

حصل الصحفي رون بن يشاي على جائزة إسرائيل للإعلام

بوتين: تطور روسيا أسلحة نووية جديدة لا يمكن اعتراضها

الزيارة الملكية الأولى: سيصل الأمير وليام إلى إسرائيل هذا الصيف

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يديعوت أحرونوت:

ملف 4000: محققو الشرطة وصلوا إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس

الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير: سأطلب من أجهزة المخابرات فى البلاد الاتصال بقادة حماس فى غزة وبحث حلول لإعادة الجنود الإسرائيليين

الصحفي "رون بن يشاي" يفوز بجائزة "إسرائيل" للإعلام

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن التحقيق في مزاعم الهجوم الأسدي الكيماوي

شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" توجّه طلبا رسميا لاتحاد النقل الجوي الدولي للحصول على تصريح للطيران فوق السعودية في الرحلات بين "إسرائيل" والهند

البيت الأبيض يعلن عن تغيير مستشار الأمن القومي الخاص بالرئيس ترامب.

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معاريف:

قضية بيزق: وصل محققو الشرطة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء

إصابة إسرائيلية تبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء طعنها في شارع بوروخوف في نهاريا

ابو مازن: "يجب ان يؤدي المؤتمر الشامل الى مفاوضات حقيقية"

للمرة الأولى منذ سنوات , أبو مازن طلب عدم بث خطابه على الهواء مباشرة

الصحفي "رون بن يشاي" يفوز بجائزة "إسرائيل" للإعلام

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"إسرائيل هيوم":

وصل محققو الشرطة الى مقر اقامة رئيس الوزراء، وسيتم استجواب نتنياهو وزوجته

الصحفي "رون بن يشاي" يفوز بجائزة "إسرائيل" للإعلام

رئيس مجلس إشكول الإقليمي: سوف نقاضى وزارات "الدفاع والاتصالات"

بوتين: روسيا تطور صاروخا باليستيا عابرا للقارات

نتانياهو حول زيارة الامير وليام الى "اسرائيل": هذه زيارة تاريخية وستقبل هنا بترحيب كبير

قامت قواتنا بتحييد عبوة ناسفة وضعت على السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة

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القناة 7 العبرية:

سيجرى الجيش الإسرائيلي والشرطة تدريبا مشتركا فى شمال البلاد الاسبوع القادم

ملف 4000: وصل محققو الشرطة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس

الصحفي "رون بن يشاي" يفوز بجائزة "إسرائيل" للإعلام

إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة جراء اندلاع حريق في قاعدة عسكرية وسط البلاد

السعودية لأبو مازن: نعطى القضية الفلسطينية أولوية خاصة

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القناة 12 العبرية:

سيتم استجواب نتانياهو مرة اخرى اليوم

إل عال: نريد الطيران فوق المملكة العربية السعودية

لأول مرة في التاريخ: سيصل الأمير وليام إلى "إسرائيل"

حصل الصحفي رون بن يشاي على جائزة اسرائيل للاعلام

المزارعون في "إسرائيل" يطالبون بالسماح لهم بزراعة نبته القنب لأغراض طبية

هبط كوبي الكسندر في "إسرائيل" لمواصلة محاكمته

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القناة 14 العبرية:

سكان محيط غزة دون استقبال الخلوي لمدة أسبوع

هذا الصباح سيتم استجواب نتنياهو وزوجته في القضية 4000

رون بن يشاي - الفائز بجائزة "إسرائيل" في وسائل الإعلام

سيزور الأمير وليام "إسرائيل" هذا الصيف

قام الجيش الإسرائيلي بتحييد قنبلة وضعت على حدود قطاع غزة

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والا العبري:

رشق قوات الجيش بـ 3 زجاجات حارقة في أبوديس دون وقوع إصابات

الصحفي "رون بن يشاي" يفوز بجائزة "إسرائيل" للإعلام

"إسرائيل" حصلت على المرتبة الثالثة في "بطولة العالم المدرسية لكرة اليد" في الدوحة بقطر - البعثة الإسرائيلية ضمت 35 شخصا بين لاعبين ولاعبات ومدربين

رئيس مجلس إشكول الإقليمي: سوف نقاضى وزارات "الدفاع والاتصالات" والشركات الخلوية بسبب تعطل الشبكات الخلوية في مستوطنات غلاف غزة