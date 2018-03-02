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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

يخضع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدءاً من التاسعة من صباح اليوم الجمعة، لتحقيق مطول في مقره الرسمي في القدس الغربية، فيما يأخذ محققو وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة، لاهف 443، في نفس الوقت في مقر الوحدة في بيتيح تكفا إفادة من زوجته سارة، وذلك لتفادي تنسيق الإفادات بينهما في القضية المعروفة بـ"قضية 4000".

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بقيام رئيس حكومة الاحتلال بعقد صفقة فساد وتلقي الرشوة من مدير شركة بيزك الاسرائيلية للاتصالات، شاؤل إيلانوفيتش، قام نتنياهو عبرها بتقديم امتيازات وتحقيق أرباح لشركة بيزك بنحو مليار شيقل، في المقابل اهتم أيلانوفيتش، الذي يملك أيضاً موقع "والاه" الإخباري بنشر أخبار مؤيدة لنتنياهو وزوجته وإصدار أوامر لمحرري الموقع بانتهاج خط مؤيد لنتنياهو وعدم السماح بنشر أنباء مسيئة لزوجته سارة.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، يتوقع أن يستمر التحقيق مع نتنياهو وزوجته، أربع ساعات يجري خلالها التحقيق أيضاً وبشكل موازٍ مع مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية، شلومو فليبر المقرب من نتنياهو، والذي تحول إلى شاهد ملكي في القضية ضد نتنياهو.

إلى ذلك، أشارت الصحف الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في الشرطة، إلى احتمال جباية الشرطة إفادة من نتنياهو في القضية المعروفة بالقضية 3000، والمتعلقة بفساد وخيانة للأمانة العامة، في إبرام صفقة شراء غواصات وسفن حربية لإسرائيل من شركة تيسنكروب الألمانية، ومدى معرفة نتنياهو بدور المقربين منه، وخاصة ابن عمته المحامي دورون شومرون، في الصفقة واستغلالهم لقربهم منه.

ويواجه رئيس حكومة إسرائيل شبهات بالفساد وتلقي الرشاوى في ثلاث قضايا رئيسية؛ الأولى تدعى القضية 1000 وتتعلق بتلقيه وزوجته هدايا بمبالغ طائلة تقدر بنحو مليون شيقل من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل تفعيل قانون يمنح الأخير امتيازات وتسهيلات ضريبية بعشرات ملايين الشواقل، والثانية هي القضية 2000 والتي تتصل بمحاولاته إبرام صفقة مع ناشر يديعوت أحرونوت، أرنونه موزيس لتغيير خط الجريدة لصالحه مقابل منع صحيفة يسرائيل هيوم من إصدار ملحق أسبوعي يلحق بيديعوت خسائر كبيرة، والملف الثالث هو الملف 4000.

ووفق الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، فمن المتوقع أن يستمر التحقيق مع نتنياهو وزوجته أربع ساعات تتم خلالها مواجهة نتنياهو مع شهادة المقرب السابق منه شلومو فليبر، فيما ستعرض على زوجته خلال التحقيق صور مراسلات بينها وبين زوجة إيلانوفيتش، تطلب فيها سارة نتنياهو من الأخيرة التحرك لمنع نشر تقارير في موقع "والاه" ضدها وضد زوجها نتنياهو.