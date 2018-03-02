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كابل- الرسالة نت

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر أمني قوله إن هجوما "انتحاريا" استهدف رتلا تابعا للقوات الأجنبية في الجزء الشرقي من العاصمة كابل مما أدى إلى سقوط ضحايا.

وأفاد المصدر بمقتل طفل وإصابة سبعة مدنيين آخرين عندما فجر مهاجم سيارته الملغمة أثناء مرور رتل القوات الأجنبية، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

من جهته، صرح المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش لوكالة الصحافة الفرنسية "قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وقع انفجار بالقرب من عربة لموظفي شركة دولية" مشيرا إلى إصابة أربعة مدنيين بجروح.

أما قناة "طلوع نيوز" المحلية فنقلت عن مصدر بالشرطة القول إنه هجوم "انتحاري" بينما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمود من الدخان الأسود ينبعث من الموقع.

ودوّت أبواق سيارات الشرطة في المنطقة بسبب الانفجار الذي جاء بعد يومين من عرض الرئيس أشرف غني البدء في محادثات سلام مع حركة طالبان، وبعد ما يزيد قليلا على شهر من تفجير سيارة إسعاف ملغومة وسط المدينة أسفر عن مقتل مئة شخص.