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الرسالة نت - وكالات

اتفق أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، بعد الجلسة التي جمعته برئيس النادي مرتضى منصور.

وكان منصور قد استدعى الثنائي الشناوي وطارق حامد، لجلسة في مكتبه بالنادي لتجديد التعاقد وإغلاق هذا الملف تماما.

ووقّع الحارس للزمالك لمدة ثلاثة مواسم، بينما لم يُحسم موقف حامد في ظل الاختلاف على بعض البنود الخاصة بتجديد العقد.

وذكرت تقارير صحافية أن ما يعطل توقيع حامد، هو وجود شرط يسمح له بالخروج معارا في الموسم المقبل سواء عربيا أو أوربيا بحسب العرض الذي يحصل عليه، بينما وقّع الشناوي بعد الموافقة على جميع طلباته المالية التي طلبها من مجلس الزمالك.

وأوضحت التقارير أن الشناوي سيكون صاحب الراتب الأعلى في الزمالك، بعد الوصول لاتفاق بين الطرفين، إذ سيحصل على حوالي 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد, مع وجود بند يسمح باحترافه، إذا تلقى عرضا مميزا.