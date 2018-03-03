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الرسالة نت - وكالات

أكد بنيامين ميندي مدافع فريق مانشستر سيتي، أنه سيعود إلى الملاعب في غضون الأسابيع المقبلة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال ميندي: "اقتربت كثيرا من العودة إلى الملاعب (...), من المؤكد أني سأعود خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "ليس شيئا جيدا أن تعود بشكل مبكر للغاية، عليك أن تأخذ وقتك للتعافي بشكل كامل".

وتابع: "عندما بدأت عملية التعافي كان هدفي هو العودة قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن يبدو أني سأعود بشكل أسرع قليلا مما كان متوقعا، لذلك أنا أؤمن بأني سأرجع للمشاركة في القريب العاجل".

ولم يحظ ميندي بالمشاركة مع السيتي إلا في 5 مباريات فقط خلال هذا الموسم، بواقع 389 دقيقة، وصنع هدفا واحدا.