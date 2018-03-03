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الرسالة نت - وكالات

يرى سيلفانو مارتينا، وكيل المخضرم جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، أن موكله يستطيع اللعب وتقديم أفضل مستوى له في الملاعب لمدة عامين مقبلين.

وقال مارتينا في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي, إن قرار استمرار بوفون يعتمد فقط على تأكده من إمكانية تقديم الإضافة لفريقه في الملعب.

وكان الحارس قد أعلن اعتزال كرة القدم هذا الموسم عقب فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم في روسيا، إلا أنه عاد للتفكير في الاستمرار بعد استدعائه لتمثيل "الآتزوري" من جديد.

وأبدى وكيل حارس يوفنتوس غضبه من الانتقادات التي وُجهت إلى بوفون عقب مباراة توتنهام في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن الحكم على اللاعبين يتم وفقا للأخطاء وليس لمستوى اللاعب بشكل عام.

وشارك بوفون في 21 مباراة مع يوفنتوس في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، واستقبلت شباكه 19 هدفا، بينما خرج بشباك نظيفة 11 مرة.