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الرسالة نت - وكالات

يرى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه أصبح يلعب بشكل أفضل عقب رحيل صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة في يناير الماضي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن كوتينيو كان لاعبا محوريا في ليفربول، لأن موهبته الكبيرة تتطلب أن يحصل كثيرا على الكرة من زملائه، وهذا جعل من السهل توقع طريق لعب فريقه.

وذكر أن رحيل كوتينيو وضع العديد من المسؤوليات داخل الملعب على لاعبين آخرين للقيام بأدوار اللاعب البرازيلي.

وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول إلى برشلونة في الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 160 مليون يورو.

ويعيش ليفربول حاليا فترة جيدة على مستوى النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد الثاني.