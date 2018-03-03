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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية, أن نادي يوفنتوس يجهز عرضا بقيمة 45 مليون إسترليني للتعاقد مع الدولي الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لفريق أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية, فإن يوفنتوس مستعد للتعاقد مع بيليرين الصيف المقبل، بعد معرفته برغبة اللاعب في الرحيل عن أرسنال، لأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة, بسبب سوء نتائج الفريق، والفشل في الحصول على أي بطولة حتى الآن خلال هذا العام.

وأوضحت "صن" أن إدارة "البيانكونيري" مستعدة لدفع 45 مليون استرليني، من أجل التعاقد مع اللاعب, الذي أبدى برشلونة وريال مدريد اهتماما به خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن بيليرين شارك مع أرسنال في 35 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.