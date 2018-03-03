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غزة- الرسالة نت

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، يأن الجو يكون اليوم السبت، غائماً جزئياً، حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، ،والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما غدا الأحد، فيكون الجو غائماً جزئياً ومغبرأ أحياناً مع ظهور الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.