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الدوحة - الرسالة نت

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن دولة قطر تعتبر إشارة دول الحصار في بيانها الأخير إلى حل الأزمة الخليجية عبر الوساطة الكويتية تطورا إيجابيا.

وأعربت المتحدثة -على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف- عن أملها أن تقوم دول الحصار بتفعيل ذلك وترجمته بشكل عملي.

وذكّرت الخاطر بالانتهاكات الجسيمة التي أقدمت عليها دول الحصار إزاء قطر، ومنها ما هو ضد مصالح مواطني دول الحصار نفسها، وجددت تمسك بلادها بالوساطة الكويتية لحل هذه الأزمة.

وكانت دول الحصار أصدرت بيانا قبل أيام قالت فيه إنها تقدر وتدعم جهود أمير الكويت، وترى أنها القناة المثلى لمعالجة أسباب الأزمة القطرية.

وذكرت هذه الدول (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أن الأزمة السياسية مع قطر صغيرة، ويجب أن تحل في إطار الجهود الكويتية، مشيرة إلى أنها ستواصل ممارسة ما وصفته بحقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمة في كامب ديفد بالولايات المتحدة في مايو/أيار المقبل للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية.

يشار إلى أن الأزمة الخليجية تفجرت في 23 مايو/أيار 2017 مع اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وبث تصريحات ملفقة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصفتها الدوحة بالادعاءات الكاذبة.