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القدس المحتلة -الرسالة نت

أفادت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المحكمة الدستورية العليا في جمهورية غواتيمالا، جمدت قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأوضحت الدائرة، في بيان لها، أن قرار المحكمة الدستورية جاء بناء على الدعوى القضائية التي رفعها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا، حيث وتمت الدعوى بناء على دستور البلاد بصفتها دولة علمانية لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع.

واتخذ رئيس جمهورية غواتيمالا جيمي موراليس قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، تماشيا ورضوخا لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي اتخذ قرارا بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اعلن في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 "القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل"، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.

وفي 24 ديسمبر / كانون الأول 2017، قرر رئيس غواتيمالا، نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وفي 28 من الشهر ذاته، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالأغلبية الساحقة يرفض قرار ترامب، وأكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما طالب القرار الأممي جميع الدول بأن "تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980".

وكانت غواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي أقر بأغلبية 128 دولة.

وغواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى، تحدها المكسيك من الشمال والغرب، والمحيط الهادي في الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا الوسطى.