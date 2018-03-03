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غزة- الرسالة نت

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "اوتشا" من خطورة انعكاس ازمتي الكهرباء والوقود على قطاعات حيوية وحساسة في مقدمتها الصحة والتعليم والصرف الصحي في قطاع غزة المحاصر.

وقالت الامم المتحدة في تقرير لها، أمس، إن "إمدادات الطاقة من الأمور الحاسمة لتقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، في قطاع غزة الذي يعيش فيه ما يقرب من 2 مليون فلسطيني"، مؤكدة ان عجز الكهرباء المزمن لديها لأكثر من عقد من الزمان تعطل تقديم هذه الخدمات.

وقالت: "للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، تقوم الوكالات الإنسانية بتوفير وقود الطوارئ الممول من الجهات المانحة إلى المرافق الحيوية، الصحية المنقذة للحياة والمياه والصرف الصحي، وذلك ضمن برنامج الوقود الطارئ، حيث تواجه حاليا أزمة تمويل حادة تهدد استمراريتها".

وأكدت اوتشا أن الأموال المتاحة تغطي أقل من ٤٠٪ من الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على التسليم خلال العام ٢٠١٨".

وسجل التقرير هدم سلطات الاحتلال ٢٠ مبنى في الضفة الغربية، الأمر الذي تسبب في تشريد ١٨ شخصا، بينهم ١٠ أطفال، والمس بسبل العيش لنحو ٧٠ آخرين. منها ١٥ مبنى في القدس المحتلة وخمسة في المنطقة المصنفة (ج).

كما وثق التقرير إصابة ١٦ فلسطينيا وتدمير ممتلكات فلسطينية أو إلحاق الضرر بها، ضمن هجمات شنها المستوطنون في الاراضي المحتلة.

وأربعة من هذه الاعتداءات وقعت في عينابوس وعصيرة القبلية من قبل المستوطنين من "يتسهار"، و"براخا" والبؤر الاستيطانية المحيطة بها.

واكد تقرير الامم المتحدة ان عنف المستوطنين في تزايد منذ بداية عام ٢٠١٨، بمعدل أسبوعي بلغ ست هجمات، مقارنة بمتوسط ثلاث هجمات في عام ٢٠١٧ وهجمتان في عام ٢٠١٦.