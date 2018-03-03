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غزة- الرسالة نت

خرجت كتلة الصحفي الفلسطيني طلاب وطالبات دورة الإسعافات الأولية، والتي عقدت في شهر فبراير للصحفيين وخريجي الإعلام من محافظة غزة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وحضر حفل التخريج كل من مفيد أبو شمالة ووائل جروان وحسن النجار أعضاء كتلة الصحفي، ومحمود أبو شرخ مدرب الإسعافات الاولية في الهلال الأحمر.

وفي كلمته عن الكتلة، شكر أبو شمالة جمعية الهلال الأحمر على تعاونهم الكبير، والذي أثمر عن هذه الدورة المهمة لكل صحفي يعمل في الميدان، وبالأخص في مناطق الحروب والنزاعات كفلسطين، مشددًا على أن كتلة الصحفي مستمرة في ملامسة الاحتياجات التدريبية المهمة لجمهور الصحفيين وخريجي وطلبة الإعلام.

من ناحيته أثنى مدرب الدورة أبو شرخ على المتدربين وتفاعلهم واهتمامهم بمحتوى الدورة النظري والعملي، مثمنًا اهتمام كتلة الصحفي بتنظيم مثل هذه الدورات المفيدة لجمهور العاملين في حقل الصحافة.