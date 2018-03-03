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غزة-الرسالة نت

أغلق موقع فيسبوك صباح السبت الصفحة الرسمية لمؤسسة الرسالة للإعلام، ضمن حملة محاربة المحتوى الفلسطيني.

وتزامن إغلاق الصفحة مع حملة حظر وإغلاق طالت صفحات مؤسسات إعلامية وصحفيين وناشطين.

واستنكرت مؤسسة الرسالة إقدام فيسبوك على إغلاق صفحتها الرسمية، مؤكدة أنها تمارس حقها في الدفاع عن شعبنا من خلال تغطية جرائم الاحتلال وفضح روايته. وتعهّدت "الرسالة" بمواصلة دورها، رغم المضايقات.

ووفق التجمع الإعلامي الفلسطيني، فإن إدارة فيسبوك أقدمت منذ بداية العام الجاري 2018 على حذف 60 حسابا فلسطينيا؛ "على خلفية منشورات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه"، فيما تم حظر النشر على أكثر من 100 حساب؛ على خلفية صور ومنشورات عن الشهداء الفلسطينيين.

وذكر التجمع، في بيان صحافي، أن العام 2017 شهد حذف نحو 200 حساب وصفحة فلسطينية لنفس الأسباب.

من جانبه، أبدى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وإدانته لهذه الإجراءات والاعتداءات على حرية الرأي والتعبير، خاصة للفلسطينيين.

واعتبر المنتدى، في بيان صحافي سابق، أن "هذه الاعتداءات بإغلاق حسابات فلسطينية سواء لمؤسسات أو شخصيات أو نشطاء فقط لدورهم في فضح ممارسات الاحتلال، هو امتداد للسياسية الإسرائيلية في ملاحقة الصوت والصورة الفلسطينية".

ودعا إدارة فيسبوك إلى الاعتذار عن هذه الإجراءات التي تخالف حرية الرأي والتعبير، وإعادة فتح هذه الصفحات بأسرع وقت، مع ضمان عدم تكرار هذه الإجراءات التي تقف إلى جانب الاحتلال، "في وجه الفلسطيني المدافع عن حقه وروايته".