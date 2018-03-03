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الرسالة نت - وكالات

حذّر ليوناردو بونوتشي مدافع وقائد ميلان، لاعبي فريقه، من انتفاضة الجار اللدود والغريم التقليدي إنتر ميلان، في مباراة "ديربي الغضب"، التي تجري الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وقال بونوتشي في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا"، إن لاعبي الإنتر سيدخلون المباراة بقدر كبير من الثقة، بعد الفوز في المباراة الماضية على بينفينتو (2-0)، معبرا في الوقت ذاته عن ثقته بقدرات فريقه في الفوز بالمباراة بفضل دعم الجماهير.

وأضاف: "عندما تخوض مباراة الديربي على ملعبك تكون مدعوما بأكثر من 60 ألف مشجع يبثون في اللاعبين روح الفوز والقتال للدفاع عن قميص النادي، علينا استغلال الأمر على نحو جيد للفوز باللقاء".

وعن المباراة المرتقبة أمام أرسنال في الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الجاري، أكد بونوتشي أن فريقه قادر على جلب المتاعب لنادي بحجم أرسنال.