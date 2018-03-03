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الرسالة نت- نادر الصفدي

كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بالضفة الغربية المحتلة، عن توجهات رسمية في رام الله لإجراء تعديل وزاري على الحكومة التي يترأسها رامي الحمد الله.

وأكد القيادي الفتحاوي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن الحمد الله سيجري تعديل وزاري "طفيف" على حكومته، بغرض تجديد الدماء وتحسين عمل الوزارات.

وتوقع أن يشمل التعديل الوزاري الجديد على الحكومة من 4-6 وزارات هامة، مشيراً إلى أن الإعلان عن التعديل سيتم بموافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقد يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

و حول تطورات ملف المصالحة الداخلية وإمكانية إقالة حكومة الحمد الله في حال تم التوافق بين حركتي "فتح" و"حماس" قال: "حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات لتشكيل حكومة توافقية، وفي حال تم ذلك سيكون قرار إقالة حكومة الحمد الله هو الأول، لكن ذك لن يكون قريباً".

وقبل أيام دعا اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس السلطة عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى ضرورة إعادة تشكيل الحكومة لبناء حكومة مواجهة لكل محاولات التصفية للقضية الفلسطينية، على قاعدة تغيير بعض الوزراء الذين لم يستطيعوا تفعيل وزارات مهمة بالشكل المناسب