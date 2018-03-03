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القدس – الرسالة نت

قال جيش الاحتلال إنه سيبدأ غداً الأحد مناورات ضخمة بالاشتراك مع الجيش الأمريكي تحاكي حربا شاملة وتعرض الاحتلال لهجمات صاروخية من جميع الجبهات.

وتشتمل المناورات تدريبات على استخدام أنظمة الدفاع الصاروخي والقبة الحديدية وباتريوت، وتنطلق المناورة لمواجهة أي سيناريوهات حرب محتملة على أي من الجبهات حيث سيجري استخدام المقاتلات والمروحيات وطائرات دون طيار.

وتستمر المناورات على مدار أسبوعين وتشمل تدريبات أخرى لمواجهة القصف الصاروخي واستهداف الصواريخ بدقة عبر البطاريات ومنظومة القبة الحديدية.

ووصل الثلاثاء الماضي نحو 2500 جندي أمريكي برفقة عشرات الآليات العسكرية للمشاركة في المناورات.