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وكالات - الرسالة نت

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل خمسة أشخاص جراء اجتياح عاصفة قوية شمال شرق الولايات المتحدة.

وبلغت سرعة الرياح 129 كيلو مترا في الساعة، ما أدى إلى تدفق المياه في شوارع مدينة بوسطن وإلغاء رحلات جوية، وتعطل خدمة القطارات في أنحاء المنطقة.

وتدفقت مياه البحر في بعض الشوارع الساحلية في بوسطن للمرة الثانية هذا العام، بفعل رياح بلغت سرعتها 113 كيلومترا في الساعة، أسفرت أيضا عن اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء.

وأغلقت مكاتب حكومية في واشنطن أبوابها، بعدما تجاوزت سرعة الرياح في العاصمة الأمريكية 96 كيلو مترا في الساعة.