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الرسالة نت - وكالات

ألمح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى إمكانية عودته لصفوف منتخب بلاده, من أجل المشاركة في منافسات كأس العالم 2018.

وبحسب ما نقلته صحيفة "أس" الإسبانية، فإن إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة، بدا كأنه تراجع عن كلامه السابق المتعلق باعتزال اللعب دوليا, وهو القرار الذي أعلنه عقب مشاركته في منافسات كأس أمم أوروبا 2016.

وبعد 17 شهرا من اعتزاله, قال "إبرا" في تصريحات صحافية: "اشتقت إلى المنتخب الوطني، عندما تلعب له خلال 20 عاما، ثم تجد نفسك خارجه، وترى بقية اللاعبين في المنتخب، فهذا أمر صعب (...), أودّ الشعور بأني قادر على اللعب والعودة بشكل قوي".

يشار إلى أن إبراهيموفيتش يعتبر أحد أساطير السويد, ووجوده في المونديال يشكّل حافزا معنويا لزملائه بالمنتخب.