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طهران-الرسالة نت

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري إنه سيأتي ذلك اليوم عاجلا أم آجلا الذي نشهد فيه إقامة المجاهدين صلاتهم في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن اللواء جعفري قوله خلال مؤتمر اليوم السبت إن "العون الإلهي لخط المقاومة بات مشهودًا في ميادين الحرب بالعراق واليمن وأن إسقاط المحاربات التابعة للكيان الصهيوني ولأول مرة هو إحدى تلك الانتصارات الإلهية".

وأضاف "بعون الله تعالى سيأتي ذلك اليوم الذي نشهد فيه أن جميع المجاهدين الذين نصروا دين الله وجاهدوا في سبيله، سيقيمون الصلاة في القدس الشريف".

وتابع جعفري أن "شعوب المنطقة مديونة لإنجازات الثورة الإسلامية في ايران وصمود الشعب الايراني خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على إيران)".