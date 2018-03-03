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القدس المحتلة-الرسالة نت

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن مفاوضات بين إدارة سجون الاحتلال، والأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة محاكم الاحتلال منذ منتصف الشهر الماضي، دون نتائج.

وقال قراقع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، إن هناك تهديدات للأسرى بأن من يرفض منهم المثول أمام المحاكم سيُحرم من الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤكدا أن الأسرى مستمرون في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وهددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام، في حال عدم تحقيق مطالبهم.