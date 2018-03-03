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غزة/لميس لهمص

على غير العادة لم يجر بث خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام المجلس الثوري لحركة فتح رغم ظهوره في عدة خطابات متلفزة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعني أن هناك ملفات حساسة جرى الحديث حولها في ظل الوضع الفلسطيني المتأزم.

تسريبات صحفية كشفت أن موضوع مهام نائب رئيس فتح ومن ينوب عن الرئيس في حال غيابه كان أحد أبرز الملفات التي جرى نقاشها خلال الجلسة، خاصة بعد الحديث عن وعكة صحية أصابت أبو مازن مؤخرا.

الحديث في القضية لم يقتصر على أروقة فتح فحسب بل تناقلته مؤخرا وسائل إعلام أمريكية وعبرية في سبيل البحث عن بدائل لرئيس السلطة محمود عباس، خاصة وان حالة الفراغ السياسي وحرب الخلافة التي من المؤكد أنا ستشتعل لا ترغب بها "إسرائيل" ولا حتى أمريكا خوفا من حالة الفوضى التي من الممكن أن ترافق تلك المرحلة.

وكانت تسريبات صحفية قد قالت إن المجلس الثوري، يناقش تعديلات مقترحة على النظام الداخلي لحركة فتح، أبرزها: ما يتعلق بمهام نائب رئيس الحركة.

وأضاف المصدر لدنيا الوطن: "يشمل التعديل قيام نائب الرئيس بمهام رئيس حركة فتح لمدة ثلاثة أشهر في حال الغياب القهري للرئيس، بحيث يقوم خلال تلك الأشهر، بالإعداد لعقد المؤتمر الحركي العام، الذي يختار الهيئة القيادية الجديدة للحركة".

فيما علمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية، أن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني ستتوجه قريبا إلى الرئيس محمود عباس لطلب الموافقة على عقد دورة جديدة للمجلس في الشهر المقبل، من أجل اختيار قيادة جديدة لمنظمة التحرير، والاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد تحديات كبيرة.

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني اعتبر أن البحث عن البدائل لأبو مازن طبيعة، خاصة وأن أبو مازن يعاني من عدة أمراض كانت واضحة عليه أثناء خطابة أمام مجلس الأمن مؤخرا.

ويرى أن القضية من المؤكد أنها طرحت تساؤل أرهق كل مراكز صناعة القرار سواء إقليميا أو دوليا وبالتالي من الأجدر أن يطرح فلسطينا، أي خيارات ما بعد أبو مازن خاصة بعد أن تجاوز الثمانين من عمره.

وبحسب الدجني أن عملية البحث عن البديل هي مسألة مرهقة خصوصا وان النظام الأساسي الفلسطيني يعطي رئيس المجلس التشريعي هذه المهمة وبالتالي فإن الأمر سيوكل لحركة حماس وهو ما لن تقبله حركة فتح.

وذكر أن الملف بالغ التعقيد لذا من الأسهل أن يتم انهاء الملف وتعين نائب الرئيس أثناء وجود أبو مازن عن تركه شاغرا وفتح باب الصراع بعد وفاته، موضحا أن التدخل الدولي والإقليمي سيكون حاضرا.

ويبين الدجني أن أبو مازن قادر على إلزام الأطراف والقيادات بالشخصية التي سيعينها، وهو ما قد يكون السبب وراء طرح الملف في اجتماعات الثوري الأخيرة، مشيرا إلى أن الاحتلال والمانحين لهم رأي في الملف وابة مازن لن يغفل هذا الملف.

ومن المؤكد أن أي رئيس قادم يجب أن يحظى بقبول دولي وعربي؛ لأنه لن يأتي بأي حال من الاحوال بشكل دستوري أو انتخابي في ظل الوضع الفلسطيني الراهن، وهذا يعني أن المرشح يجب ان ترجح كفته عن باقي المرشحين من خلال قبول الطرفين الاسرائيلي والاميركي أولاً به، وضمان استمراره في النهج السياسي والامني لأبو مازن.

وفيما يتعلق بالمرشحين فبورصة الأسماء كبيرة لكن الحظوظ ربما ترافق عددا قليلا منهم أبزرهم اللواء ماجد فرج والذي بات اسمه مفروضا في كل الملفات الفلسطينية.

وتتحدث تحليلات عديدة أن فرج بالنسبة لإسرائيل هو الرجل الأمثل والأقوى بين المرشحين؛ نظراً لخلفيته الأمنية القوية خاصة في الضفة وتعامله الجيد مع "إسرائيل"، وأنه رجل مخابراتي قوي ويتمتع بنفوذ كبير داخل السلطة، ونفوذ وعلاقات واسعة وممتازة مع الدول المجاورة، منها مصر والأردن.

دائرة المرشحين لخلافة أبو مازن بدأت تتسع مع اتساع دائرة الأطراف الفاعلة في هذه القضية، وهنا بدأت الانظار تتجه نحو صائب عريقات رئيس ملف المفاوضات، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة على الساحة الفلسطينية، إلا أن ظهروه مؤخرا بتصريحات مثيرة للجدل خاصة وانه اعترف بتبعية السلطة للاحتلال تفتح المجال بأن يكون أحد المرشحين للمنصب.

في المقابل فإن الملف لا يمكن ان ينضج بمعزل عن الدول العربية المحورية وعلى رأسها مصر والسعودية والامارات والاردن، وفي محور مصر-الامارات يبدو ان الافضلية للقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، الذي لا يزال يحتفظ بشعبية كبيرة في اوساط حركة فتح، رغم الحرب الشعواء التي شنها عليه الرئيس عباس، والتي أضعفت من حظوظه.

في المقابل نقلت تقارير اسرائيلية سابقة أن جبريل الرجوب هو الشخصية المفضلة من قبل دولة قطر لشغل منصب الرئيس الفلسطيني، وقالت أن "الرجوب الذي كان قائدا لجهاز الأمن الوقائي يهتم أن يظل في بؤرة الحدث.

وليس بعيدا عن المشهد، يقبع مروان البرغوثي القيادي الفتحاوي في سجون الاحتلال متسلحاً بشعبيته الكبيرة خاصة في اوساط حركة فتح، والتي قد تزيد من حظوظه في الدخول في الصراع الرئاسي، على اعتبار انه الشخصية الوحيدة التي قد تحظى بإجماع حركة فتح وتستطيع حل ازماتها، إلا أن مراقبين يرون أن بقاءه داحل السجن قد يقلل من حظوظه في هذه المرحلة.

باختصار يمكن القول ان اختيار الرئيس القادم يعتمد على عدة أسس، هي القبول الدولي والعربي، وقدرته على الحفاظ على الهدوء واستقرار الوضع الأمني، وجلب الدعم المالي للأراضي الفلسطينية.