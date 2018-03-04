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الرسالة نت - وكالات

رحّب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد, بفكرة اللعب في الدوري الأمريكي الموسم المقبل، من بوابة نادي لوس أنجلوس غالاكسي.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قد أكد أن إبراهيموفيتش، أصبح لديه الحق في تحديد مستقبله، وأن الموسم الحالي سيكون الأخير له في النادي.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لم أكن أعلم أن الكثير من اللاعبين السويديين ظهروا في الدوري الأمريكي، هذا يعني أن اللعب في الولايات المتحدة مغر، لوس أنجلوس مدينة كبيرة، لقد ذهبت إليها في عطلات كثيرة، وأعرف أنها هادئة".

وأضاف: "هناك شائعات دائما، سواء حين تلعب أو حين لا تلعب، لكن الأمر ليس سيئا أن يتم الحديث عنه لأن هذا يعني أني حي".

ولم يلعب إبراهيموفيتش مع اليونايتد منذ 26 ديسمبر الماضي, حين تم استبداله بين الشوطين في مباراة بيرنلي بسبب شعوره بآلام.

ودافع "السلطان" عن قميص "الشياطين الحمر" في 46 مباراة سجل خلالها 28 هدفا الموسم الماضي, وفاز معه بثلاثة ألقاب (الدوري الأوروبي وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية), قبل أن يتعرض للإصابة.