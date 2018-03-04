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الرسالة نت - وكالات

بات الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، حاسما للغاية في إحراز الأهداف خلال الوقت القاتل من المباريات، كون 3 من آخر 6 أهداف لنجم "البيانكونيري"، جاءت في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأحرز ديبالا هدف فوز يوفنتوس على لاتسيو (1-0) في الدقيقة 93، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وتعرض اللاعب الأرجنتيني لإصابة في الفخذ اليمني في 6 يناير الماضي خلال مواجهة كالياري، ليعود إلى الظهور مع "البيانكونيري" في مباراة أتالانتا في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وشارك ديبالا في 31 مباراة مع يوفنتوس في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز 18 هدفا وصنع 5 أهداف.

وانضم ديبالا إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2015, قادما من باليرمو مقابل 40 مليون يورو.