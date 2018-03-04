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الرسالة نت - وكالات

كسر الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، رقم الإنجليزي ديفيد بيكهام النجم السابق للفريق، كأكثر اللاعبين البريطانيين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني، بعد خوضه مواجهة خيتافي بالجولة الـ27 من المسابقة.

وشهد ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل "الملكي" الظهور رقم 117 لبيل مع الفريق بـ"الليغا"، ليكسر رقم بيكهام صاحب الـ116 مباراة.

واحتاج الإنجليزي 4 مواسم في الفترة بين عامي 2003 وحتى 2007 للوصول إلى رقمه، في الوقت الذي كسر فيه الويلزي الرقم في موسمه الخامس على التوالي مع الريال، إذ كان قد انضم للفريق في صيف عام 2013.

ونجح بيكهام في تسجيل 13 هدفا وصناعة 33 خلال المباريات التي لعبها في "الليغا"، فيما أحزر بيل 62 هدفا وصنع 39.

وشارك بيل في 26 مباراة مع ريال مدريد بكل المسابقات هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل 11 هدفا وصناعة 7 أهداف.