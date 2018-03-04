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غزة- الرسالة نت

زيارة نتنياهو لواشنطن، والحديث عن احتمال الذهاب لانتخابات إسرائيلية مبكرة يتصدران المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأحد.

صحيفة معاريف :

معركة وراثة نتنياهو تدخل مرحلتها الأخيرة.

على خلفية أزمة قانون التجنيد، الانتخابات الإسرائيلية من المحتمل أن تكون في حزيران 2018.

نتنباهو، أزمة قانون التجنيد لست مبرراً لانتخابات مبكرة.

جهات مطلعة على التحقيق مع نتنياهو، قضية شركة الاتصالات الإسرائيلية ستورطه أكثر من بقية القضايا الأخرى.

وفد المخابرات المصرية لحركة حماس، لا حصانة لقيادة الحركة في أي تصعيد قادم في قطاع غزة.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

نتنياهو، حال توفرت نوايا طيبة لدى للشركاء ، لن نذهب لانتخابات مبكرة.

وزيرة الثقافة الإسرائيلية، حزب الليكود الوحيد غير الخائف من تقديم موعد الانتخابات.

نيويورك تايمز، ترمب محبط من جاررد كوشنر وايفكا، ويريدوهم أن يتركوا مواقعهم في البيت الأبيض.

نتنياهو غادر إلى واشنطن في زيارة تستغرق خمسة أيام، يريد إظهار أن الأمور طبيعية رغم جلسات التحقيق معه.

صحيفة هآرتس:

نتنياهو، حال توفرت النوايا الطيبة، لن تكون انتخابات مبكرة.

وزير من حزب الليكود، إن لم توافق الأحزاب الدينية على حل وسط في قانون التجنيد، سنذهب لانتخابات مبكرة.

جهاز الشاباك الإسرائيلي في حملة تتعلق بمن عليهم ما يسمى “منع أمني” ستترك أثرها على آلاف الفلسطينيين.

نتنياهو في زيارة لواشنطن، والاتفاق النووي الإيراني أحد أهدافها الرئيسة.

صحيفة إسرائيل هيوم:

في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إما قانون التجنيد أو انتخابات مبكرة.

وزيرة الثقافة الإسرائيلية، حزب وحيد لا يتخوف من الانتخابات المبكرة، هو حزب الليكود.

خلال زيارته لواشنطن، نتنياهو سيدعو ترمب لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

فتح تختار محمود العالول قائماً بأعمال الرئيس أبو مازن حال غيابه.

موقع واللا نيوز:

نتنياهو، إن وجدت نوايا طيبة، لن نذهب لانتخابات مبكرة.

شخصية رفيعة في الحكومة الإسرائيلية، مريح لنتنياهو استغلال أزمة قانون التجنيد مع الأحزاب الدينية وحل الحكومة.

وزيرة الثقافة الإسرائيلية، جهات إنفاذ القانون ستعمل كل ما باستطاعتها لإسقاط نتنياهو.

منذ حرب لبنان الثانية والمخابرات الإسرائيلية تبحث عن حسن نصر الله، وفي أي مواجهة قادمة ستبحث عنه فوق الأرض وتحتها لاغتياله.

ترمب يفكر بطرد ابنته وزوجها من البيت الأبيض.

فضائية كان الإسرائيلية:

نتنياهو يدعي أن توقيعه الاتفاق مع شركة الاتصالات الإسرائيلية كان قانونياً.

قضية أولى في بولندا بعد سن قانون المحرقة.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

نتنياهو، لا مبررات للذهاب لانتخابات مبكرة.

بسبب التحقيقات مع نتنياهو، وزيرة الثقافة الإسرائيلية تهاجم جهات إنفاذ القانون.

مصادر فلسطينية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل مزارعاً فلسطينياً على حدود غزة.

القناة الثانية الإسرائيلية:

تقديرات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الانتخابات الإسرائيلية في الصيف القادم.

رسالة لحركة حماس بواسطة المصريين، قيادة الحركة في دائرة الاستهداف في أي تصعيد قادم.

نتنياهو وزوجته سيخضعون للتحقيق من جديد.

الفلسطينيون، جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل مزارعاً فلسطينياً على حدود غزة.

القناة السابعة الإسرائيلية:

نتنياهو، لا مبرر لانتخابات إسرائيلية مبكرة.

التقديرات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ذاهبون لانتخابات مبكرة.

الأحزاب الدينية اليهودية، وزير المالية موشه كحلون يدفع باتجاه انتخابات مبكرة.

فلسطينيون يقتحمون معسكر لجيش الاحتلال في الجنوب ويستولون على معدات عسكرية.

وكالة الأنباء العبرية 0404:

نتنياهو قبل سفره لواشنطن، سأشكر الرئيس الأمريكي على نقل السفارة في ذكرى الاستقلال ال 70.

زجاجة حارقة على مركبة إسرائيلية على مدخل مستوطنة "أرئيل".