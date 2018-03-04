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الدوحة- الرسالة نت

تبث قناة الجزيرة اليوم الأحد الجزء الأول من تحقيق "قطر 96" ضمن برنامج "ما خفي أعظم" الذي يقدمه الزميل تامر المسحال. ويتضمن التحقيق شهادات تعرض لأول مرة، تكشف خبايا محاولة الانقلاب على نظام الحكم في قطر عام 1996.

ومن بين الشهادات التي يقدمها البرنامج شهادات لقيادات شاركت في محاولة الانقلاب، وأخرى للسفير الأميركي في قطر خلال تلك الفترة يتحدث فيها للمرة الأولى عن الحادثة.

كما يشتمل التحقيق على وثائق حصرية. ومنذ أن بثت الجزيرة الإعلان الترويجي للجزء الأول من التحقيق، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا على وسم الحلقة، وتباينت آراء المغردين حول مضمونها.

المصدر : الجزيرة