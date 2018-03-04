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القدس المحتلة- الرسالة نت

من المقرر أن تُسلم المواطنة عبير حسن أبو خضير (43 عاما) من حي شعفاط في مدينة القدس المحتلة، في وقت لاحق من اليوم الأحد، نفسها لإدارة "سجن الرملة"، تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة صلح الاحتلال غرب القدس بسجنها لمدة شهرين.

واقتحمت قوات الاحتلال عام 2011 منزل عائلة أبو خضير في شعفاط، واعتقلت الطفل عنان ابن عبير، الذي كان يبلغ من العمر وقتها ( 14 عاما)، وانهالت عليه بالضرب، فما كان من الأم والشقيقات إلا أن دافعن عنه، وحاولن تخليصه من بين أيدي الجنود، وعلى إثرها اعتقلت الأم وابنتيها، وبعد عدة أيام أُفرج عنهن، ولاحقا صدر بحقهن لائحة إتهام.

وأبرز ما تضمنت لائحة الاتهام "تعطيل عمل الشرطة أثناء القيام بمهمة رسمية، والاعتداء على عناصرها"، واستمرت جلسات المحاكمة سبع سنوات، وتمخض عنها قرار جائر بسجن عبير مدة شهرين، وفرض عليها غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل، على أن تسلم نفسها لإدارة السجون اليوم.

وسبق أن اعتقلت المواطنة أبو خضير عدة مرات، وتعرضت للضرب والتنكيل على أيدي قوات الاحتلال في شوارع القدس، وأزقتها، وهي زوجة الأسير الجريح ناصر الدين أبو خضير، الذي أمضى ما يزيد عن 15 عاما داخل سجون الاحتلال في عدة اعتقالات، ويقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 16 شهرا، واعتباراً من اليوم ستكون الوالدة والوالد رهن الاعتقال، وأبناؤهما الخمسة لوحدهم.