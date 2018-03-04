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الرياض- الرسالة نت

لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية شهدت محافظة الأحساء أمس السبت ماراثونا للجري بمشاركة نسائية، في حين تستمر الاستعدادات لتنظيم ماراثون مماثل في مكة المكرمة الشهر القادم.

وشهد الماراثون الذي أقيم تحت عنوان "الحسا تركض" مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية للرجال والسيدات (محترفون، شباب، أطفال، كبار السن)، بينهم محليون وأجانب.

وفي مسابقة السيدات تمكنت السعودية مزنة النصار من الحصول على المركز الأول بمسافة ثلاثة كيلومترات من بين 1500 فتاة من جنسيات مختلفة.

واشترط رعاة الماراثون، وهم الهيئة العامة السعودية للرياضة، وهيئة الترفيه، وأمانة الأحساء على المشاركات الالتزام بالضوابط الشرعية والحجاب.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاستعدادات بمكة المكرمة الشهر القادم لتنظيم سباق مماثل للنساء في المملكة يقول منظموه إنه "يستجيب لجميع الضوابط الشرعية".

وقالت جريدة عكاظ السعودية إن الماراثون النسائي سيقام يوم الجمعة 6 أبريل/نيسان القادم في القاعة الرياضية المغلقة لنادي الوحدة في مكة بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بالتعاون مع فريق "حور مكة" التطوعي.

وأوضحت رئيسة الفريق التطوعي عبير عبد الوهاب أنهم حصلوا على الموافقات الرسمية لإقامة هذا الماراثون. وأضافت أنه سيقام وفق الضوابط الشرعية، وذكرت أن المشاركات في هذا الماراثون من سن 18 عاما، وستخصص جوائز للفائزات (ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية).

وتعد إقامة ماراثون نسائي أمرا نادرا في المملكة، وسبق أن أقيمت ماراثونات نسائية محدودة غير رسمية للهواة، وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها ماراثون في مكة المكرمة.

وكان رئيس اتحاد ألعاب القوى هادي القحطاني كشف الأحد الماضي عن مشاركة العداءات السعوديات في أول ماراثون نسائي رسمي تعتزم السعودية تنظيمه العام القادم.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة